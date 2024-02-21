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В минздраве рассказали о пострадавших в пожаре на газопроводе в Прикамье

В больнице находятся пять человек.

Специалисты минздрава рассказали perm.aif.ru о пострадавших в пожаре на газопроводе в посёлке Куеда Пермского края.

«Трое пострадавших продолжают лечение в условиях стационара в Пермском крае, состояние их оценивается как удовлетворительное», — рассказали perm.aif.ru в минздраве.

Ещё два человека по-прежнему находятся в центре имени Склифосовского (Москва).

Напомним, 8 февраля на газопроводе в Куеде произошёл пожар, площадь которого составила 238 квадратных метров. Пострадали восемь человек. Пятерых госпитализировали.

пожары