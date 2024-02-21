В минздраве рассказали о пострадавших в пожаре на газопроводе в Прикамье

Специалисты минздрава рассказали perm.aif.ru о пострадавших в пожаре на газопроводе в посёлке Куеда Пермского края.
«Трое пострадавших продолжают лечение в условиях стационара в Пермском крае, состояние их оценивается как удовлетворительное», — рассказали perm.aif.ru в минздраве.
Ещё два человека по-прежнему находятся в центре имени Склифосовского (Москва).
Напомним, 8 февраля на газопроводе в Куеде произошёл пожар, площадь которого составила 238 квадратных метров. Пострадали восемь человек. Пятерых госпитализировали.