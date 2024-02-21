Взрывы салюта ночью встревожили воронежцев в Новом Отрадном

В ночь на среду, 21 февраля, в ЖК «Новое Отрадное» под Воронежем неизвестные запустили фейерверки прямо под окнами многоэтажки. Произошло это около полуночи. Местные жители опубликовали видеозапись в социальных сетях.
По мнению автора видео, «…уже пора наказывать законом таких личностей за салюты в непростое время». В комментариях под записью некоторые воронежцы выразили мнение, что тревога по поводу салюта не оправдана, и не имеет смысла бояться каждого громкого звука. Но другие пользователи подчеркнули, что, в любом случае, шуметь по ночам — недопустимо.
В ночь на воскресенье, 18 февраля, воронежцы массово сообщали в социальных сетях о громких хлопках. Вскоре стало известно, что дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили над областным центром украинский БПЛА самолетного типа. Попытка совершения террористической атаки была пресечена около 23:30.
РИА «Воронеж» рассказывало о случае в Шилово, который произошел около месяца назад. Вечером во дворе жилого дома пара молодых людей запустила салют, чем крайне возмутила местных жителей. Менее чем за сутки до этого Воронеж был атакован украинскими БПЛА.