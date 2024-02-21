Взрывы салюта ночью встревожили воронежцев в Новом Отрадном

По мнению автора видео, «…уже пора наказывать законом таких личностей за салюты в непростое время». В комментариях под записью некоторые воронежцы выразили мнение, что тревога по поводу салюта не оправдана, и не имеет смысла бояться каждого громкого звука. Но другие пользователи подчеркнули, что, в любом случае, шуметь по ночам — недопустимо.