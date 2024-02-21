Иномарка сбила 14-летнюю девочку у трамвайной остановки в Петербурге

Школьница попала в больницу Петербурга из-за лихача. Все произошло днем 20 февраля на проспекте Энгельса. Тогда 14-летняя девочка шла на посадку в трамвай в зоне остановки общественного транспорта, как вдруг в нее влетел «Нисан Кашкай». При этом водитель не стал останавливаться и оказывать помощь пострадавшей, а просто скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.