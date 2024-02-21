Рейс в Дубай задержан в Пулково почти на сутки из-за аварийной посадки самолета

Экстренная посадка борта, следовавшего рейсом FZ991 из Дубая в Петербург, по информации СМИ, была осуществлена из-за рассинхронизации закрылков воздушного судна. На борту было 150 пассажиров.



Обратный самолет, согласно информации на онлайн-табло, должен был вылететь 21 февраля в 00:30. Однако в связи с аварийной посадкой в расписание внесли коррективы.



«Вылет рейса FZ992 в Дубай задержан до 02:00 22.02. С пассажирами, вылетающими из Пулково в Дубай, работают представители авиакомпании, предоставляя питание, напитки и по запросу гостиницу», — указали в пресс-службе.



Ранее сообщалось, что в следовавший в Петербург самолет осуществил аварийную посадку в 23:48.



