Девочка, родители которой погибли в страшном ДТП в Находке, вернулась домой: как она живет теперь

«Когда очнулась в больнице, сразу позвала маму. Ей сказали, что мама не может прийти. Тогда она спросила: “Почему тогда они с папой так строго мне сейчас говорили, чтобы я просыпалась?” Только в воскресенье сказали, что родители погибли», — рассказала бабушка девочки, которая стала ее опекуном.
При малышке родственники стараются не плакать, хотя слезы сдерживать сложно. Бабушка добавляет, что глаза у внучки стали взрослыми, она уже стала спрашивать, почему так произошло, что родители погибли.
Бабушка рассказала также, что родственники водителя Marka, который вылетел на встречку и стал виновником смерти родителей девочки, предлагали им деньги.
«В этом вопросе мы непримиримы — отказались. Иначе бы можно было оценить, будто мы приняли извинения. А это не так. Что назначит суд, то и будет. Это неумышленное убийство, больше 7 лет ему не дадут. Но есть и Божий суд. И с этой виной ему жить всю жизнь», — говорит женщина.
Напомним, трагическое ДТП произошло 28 января в Находке. Водитель Toyota Mark II превысил скорость и вылетел на встречную полосу. Там машина столкнулась с малолитражкой, в которой ехала семья: взрослые погибли на месте, девочка получила тяжелейшие травмы. Водитель, который устроил это ДТП, выжил, хоть и получил ранения.