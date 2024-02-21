Девочка, родители которой погибли в страшном ДТП в Находке, вернулась домой: как она живет теперь

«В этом вопросе мы непримиримы — отказались. Иначе бы можно было оценить, будто мы приняли извинения. А это не так. Что назначит суд, то и будет. Это неумышленное убийство, больше 7 лет ему не дадут. Но есть и Божий суд. И с этой виной ему жить всю жизнь», — говорит женщина.