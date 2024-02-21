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Девочка, родители которой погибли в страшном ДТП в Находке, вернулась домой: как она живет теперь

НАХОДКА, 21 февраля, ФедералПресс. Восьмилетняя девочка, которая потеряла родителей в страшной аварии в Находке, вернулась домой из больницы. Бабушка, взявшая опеку над ребенком, рассказала о том, как проходит восстановление.

«Когда очнулась в больнице, сразу позвала маму. Ей сказали, что мама не может прийти. Тогда она спросила: “Почему тогда они с папой так строго мне сейчас говорили, чтобы я просыпалась?” Только в воскресенье сказали, что родители погибли», — рассказала бабушка девочки, которая стала ее опекуном.

При малышке родственники стараются не плакать, хотя слезы сдерживать сложно. Бабушка добавляет, что глаза у внучки стали взрослыми, она уже стала спрашивать, почему так произошло, что родители погибли.

Девочка дома уже около недели. У нее еще гипсы, скоро предстоит их замена: отеки спали. Пока малышка не может ходить, но родственники стараются делать все, чтобы она не грустила: зовут друзей в гости, устраивают кинопросмотры с попкорном и понемногу зовут педагогов из школы, пишет телеграм-канал «В городе N».

Бабушка рассказала также, что родственники водителя Marka, который вылетел на встречку и стал виновником смерти родителей девочки, предлагали им деньги.

«В этом вопросе мы непримиримы — отказались. Иначе бы можно было оценить, будто мы приняли извинения. А это не так. Что назначит суд, то и будет. Это неумышленное убийство, больше 7 лет ему не дадут. Но есть и Божий суд. И с этой виной ему жить всю жизнь», — говорит женщина.

Напомним, трагическое ДТП произошло 28 января в Находке. Водитель Toyota Mark II превысил скорость и вылетел на встречную полосу. Там машина столкнулась с малолитражкой, в которой ехала семья: взрослые погибли на месте, девочка получила тяжелейшие травмы. Водитель, который устроил это ДТП, выжил, хоть и получил ранения.