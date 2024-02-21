В Волгоградской области простятся с погибшим в зоне СВО Андреем Емекеевым

Как сообщили на портале администрации Камышинского района, Андрей Емекеев по контракту отправился в зону проведения специальной военной операции. 29 июля 2023 года он погиб при выполнении боевого задания. Проститься с ним знакомые и родные смогут 21 февраля в Камышине адресу Брянская, 14.