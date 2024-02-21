Под Волгоградом КАМАЗ насмерть сбил 44-летнего мужчину

На трассе в Волгоградской области под колесами КАМАЗа скончался 44-летний мужчина. Смертельная авария произошла в Михайловском районе 20 февраля примерно в 20.30 часов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, накануне 48-летний водитель за рулем грузовика ехал на 786-ом километре трассы Р-22 «Каспий». Он не заметил пешехода, у которого на одежде не было светоотражающих элементов.
— Водитель совершил наезд на 44-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в не установленном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте, — уточнили в полиции региона.
Добавим, что минувшие сутки на областных трассах произошло семь ДТП с пострадавшими и погибшими. Участников дорожного движения призывают соблюдать ПДД.