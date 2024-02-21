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В Новосибирске второй день ищут 15-летнюю Ульяну

С собой школьница взяла черный тканевый рюкзак.
Источник: Лиза Алерт

В Центральном районе Новосибирска пропала 15-летняя Ульяна. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Местонахождение девочки неизвестно с 19 февраля 2024 года. В день исчезновения школьница была одета в черную укороченную куртку, серые в клетку штаны, черные ботинки и такого же цвета шапку. С собой Ульяна взяла черный тканевый рюкзак.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Ульяны, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700−54−52.

Ранее мы писали, о том, что в Новосибирске со 2 января разыскивают 55-летнего жителя микрорайона ОбьГЭС Сергея Дугачёва.

Иван Быкадоров