В Новосибирске второй день ищут 15-летнюю Ульяну

В Центральном районе Новосибирска пропала 15-летняя Ульяна. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Местонахождение девочки неизвестно с 19 февраля 2024 года. В день исчезновения школьница была одета в черную укороченную куртку, серые в клетку штаны, черные ботинки и такого же цвета шапку. С собой Ульяна взяла черный тканевый рюкзак.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Ульяны, просят позвонить по телефонам 112 или
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Иван Быкадоров