В Новосибирске второй день ищут 15-летнюю Ульяну

Местонахождение девочки неизвестно с 19 февраля 2024 года. В день исчезновения школьница была одета в черную укороченную куртку, серые в клетку штаны, черные ботинки и такого же цвета шапку. С собой Ульяна взяла черный тканевый рюкзак.