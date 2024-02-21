Расследование по делу самарского экс-замминистра здравоохранения завершили

В Самарской области завершили расследование по делу бывшего заместителя министра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева, которого обвинили в получении взятки, ее размер мог достигать 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Волга Ньюс.
По словам адвоката экс-чиновника Андрея Карномазова, предварительное следствие окончено, а материалы уже передали в прокуратуру на утверждение обвинения. Во вторник, 20 февраля, в Самарском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу касательно продления срока содержания Майрамукаева под стражей.
Защита просила в качестве меры пресечения не помещать мужчину в СИЗО, чтобы он вернулся к четырем малолетним детям и помогал своей престарелой матери. Несмотря на это суд отказал в удовлетворении жалобы.
Напомним, Асланбека Майрамукаева задержали 3 августа 2023 года. В тот же день в министерстве здравоохранения Самарской области провели обыски. По данным полиции, это было связано с расследованием уголовного дела, которое возбудили в отношении заместителя главврача одного из учреждений региона из-за хищения бюджетных денег при заключении договора поставки оборудования.
В то же время вопросы у правоохранителей возникли к министру здравоохранения Армену Беняну. Однако после опроса его отпустили, и он вернулся к работе.