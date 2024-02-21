Расследование по делу самарского экс-замминистра здравоохранения завершили

Напомним, Асланбека Майрамукаева задержали 3 августа 2023 года. В тот же день в министерстве здравоохранения Самарской области провели обыски. По данным полиции, это было связано с расследованием уголовного дела, которое возбудили в отношении заместителя главврача одного из учреждений региона из-за хищения бюджетных денег при заключении договора поставки оборудования.