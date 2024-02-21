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Нижегородские врачи вытащили вату из носа пациентки

Она была внутри около десяти лет и обросла грибами.
Источник: Время

Врачи вытащили из носа нижегородки вату, которая пролежала внутри десять лет и обросла грибами. Об этом рассказал ЛОР-хирург Григорий Белозеров на своей странице в социальной сети.

«Накануне оперировал пациентку с хроническими гайморитами, десять лет назад ей сделали радикальную гайморотомию, которая нарушила нормальную функцию слизистой оболочки. Но это еще не все. В соустье под нижней носовой раковиной нашли вату», — написал врач.

По его словам, это инородное тело вызывало воспаление и полипоз. На весь «мусор» пазуха реагировала воспалениями. Сейчас пациентка дышит нормально.

Ранее мы сообщали, что корень зуба достали у нижегородки из носовой пазухи. Женщина долгое время испытывала проблемы с дыханием.

медицина