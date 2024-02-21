Нижегородские врачи вытащили вату из носа пациентки

«Накануне оперировал пациентку с хроническими гайморитами, десять лет назад ей сделали радикальную гайморотомию, которая нарушила нормальную функцию слизистой оболочки. Но это еще не все. В соустье под нижней носовой раковиной нашли вату», — написал врач.