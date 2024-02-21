В центре Владивостока на автомобиль обрушилась часть фасада жилого дома

О проблемах с фасадом этого дома ИА PrimaMedia уже сообщало в марте 2021 года, когда штукатурка обвалилась спустя менее года после ремонта. Тогда городские власти все объяснили прошедшим тайфуном и обещали в двухмесячный срок все восстановить. Сейчас история повторяется.