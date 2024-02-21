В центре Владивостока на автомобиль обрушилась часть фасада жилого дома

Неприятный сюрприз поджидал во вторник вечером, 20 февраля, жителя Владивостока Евгения Кулешова. Возвращаясь с работы домой он обнаружил на крыше своего автомобиля Subaru Forester куски штукатурки и свежие трещины. Предполагается, что с исторического здания на Светланской, 87, обрушилась часть фасада. При этом ремонт наружной части дома делали только в 2022 году, — рассказали корр. ИА PrimaMedia в управляющей компании МУПВ «Центральный».
О проблемах с фасадом этого дома ИА PrimaMedia уже сообщало в марте 2021 года, когда штукатурка обвалилась спустя менее года после ремонта. Тогда городские власти все объяснили прошедшим тайфуном и обещали в двухмесячный срок все восстановить. Сейчас история повторяется.
Главный инженер УК МУПВ «Центральный» Ольга Смотрова рассказала, что никаких заявлений от граждан по поводу обрушенного фасада не поступало. О проблеме специалисты узнали от журналистов редакции.
«Мы в составе комиссии выехали на место, составили акт и написали письма в подрядные организации, которые проводили ремонт фасада и кровли в 2022 и 2021 годах. Еще действует гарантийный срок на произведенные работы. Они должны устранить все недостатки», — пояснила главный инженер.
Опасное место возле дома специалисты УК огородили лентой и повесили объявление об угрозе обрушения фасада. Как долго оно будет висеть неизвестно — как пояснила главный инженер — сроки ремонта зависят от подрядчиков.
«Если фасад упал со здания — ответственность будет нести то лицо, которое обслуживает здание (УК, ТСЖ или иное лицо управления). По факту происшествия пострадавший имеет право требовать возмещения ущерба в досудебном порядке, в случает отказа — обратиться в суд», — разъяснил юрист Дмитрий Качан.
В управляющей компании ситуацию предложили решить мирным путем — посоветовали автовладельцу написать заявление и предоставить акт независимой экспертизы, оплатить которую пострадавший должен за свой счет. Деньги за услуги должны будут включить в сумму компенсации. Прада, как долго Евгению нужно будет ждать компенсации — пока неизвестно. Пока ему все-таки придется найти деньги на замену поврежденного стекла.
Впрочем, подобные случаи в Приморье нередки. В ноябре 2023 года на припаркованную машину с административного здания на улице Лазо во Владивостоке упала строительная люлька. Тогда же в краевом центре с 23 этажа строящегося жилого дома щит опалубки также упал на припаркованные автомобили.