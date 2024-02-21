Мошенники опробовали на хабаровчанах новую схему обмана

Полицейские по всей России отмечают новые изощрённые способы обмана граждан. Из различных регионов приходят сообщения, как люди попадали на мошеннические уловки после разговора якобы со своим начальством. Не обошло это явление и Хабаровск. Горожанка лишилась крупной суммы, последовав указаниям, которые получила с фейкового аккаунта своего руководителя. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информации пресс-группы городского УМВД.
— Злоумышленники связались с потерпевший при помощи фейкового аккаунта в мессенджере, зарегистрированного на имя руководителя хабаровчанки. Собеседник сообщил, что с заявительницей свяжется сотрудник правоохранительных органов, которому надо оказать всяческое содействие, — говорится в сообщении. — Звонок действительно вскоре раздался. Мужчина деловым тоном сообщил, что некие люди пытаются оформить на горожанку кредит, чтобы затем перевести деньги в недружественные страны. В дальнейшем это грозит не только образованием долговых обязательств перед банком, но и может привести к возбуждению в отношении женщины уголовного дела.
Дальше всё пошло по уже давно обкатанной мошенниками схеме. Хабаровчанку неизвестный убедил взять в банке кредит и отправить их на «безопасный» счёт. Так женщина лишилась 645 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 (Мошенничество).
Из других регионов страны также приходят сообщения, что мошенники от имени директоров звонили через мессенджеры с фейковых аккаунтов бухгалтерам и давали указания срочно перевести деньги со счётов предприятия на указанные ими реквизиты. Так что будьте особенно бдительны!