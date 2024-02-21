Мошенники опробовали на хабаровчанах новую схему обмана

— Злоумышленники связались с потерпевший при помощи фейкового аккаунта в мессенджере, зарегистрированного на имя руководителя хабаровчанки. Собеседник сообщил, что с заявительницей свяжется сотрудник правоохранительных органов, которому надо оказать всяческое содействие, — говорится в сообщении. — Звонок действительно вскоре раздался. Мужчина деловым тоном сообщил, что некие люди пытаются оформить на горожанку кредит, чтобы затем перевести деньги в недружественные страны. В дальнейшем это грозит не только образованием долговых обязательств перед банком, но и может привести к возбуждению в отношении женщины уголовного дела.