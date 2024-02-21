В Кобрине осудили наркозакладчика на 10 лет колонии

Обвиняемый, будучи участником организованной группы, подрабатывал наркозакладчиком. Через Telegram он получал от руководителя преступной группы географические координаты тайников с психотропными веществами. Его задача состояла в последующей реализации психотропа наркопотребителям.
Получив информацию о месте нахождения тайника в Кобрине, обвиняемый извлек из него крупную закладку альфа-PVP общей массой 1,22 г. Фигурант хранил при себе наркотик для последующего сбыта, пока во время обыска сотрудники правоохранительных органов не обнаружили и не изъяли его.
Во время судебного заседания свою вину наркозакладчик признал частично. Суд же вынес обвинительный приговор и на основании ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 50 базовых величин на сумму Br2 тыс.
Приговор не вступил в законную силу и может быть опротестован в установленном законодательством порядке.