В Кобрине осудили наркозакладчика на 10 лет колонии

Получив информацию о месте нахождения тайника в Кобрине, обвиняемый извлек из него крупную закладку альфа-PVP общей массой 1,22 г. Фигурант хранил при себе наркотик для последующего сбыта, пока во время обыска сотрудники правоохранительных органов не обнаружили и не изъяли его.