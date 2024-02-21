Гособвинитель запросил для омича, поджёгшего свою жену, 16 лет колонии

В селе Цветнополье Омской области утром 30 июня 2023 года между супругами произошёл конфликт. Во время ссоры мужчина облил жену бензином и поджёг. Женщина, охваченная пламенем, выскочила на улице и бросилась в ёмкость с водой. Мужчина подошёл к ней и начал топить, но женщине удалось вырваться. Она прибежала в магазин, где ей оказали помощь. Женщина скончалась в больнице спустя месяц.