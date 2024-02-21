Жителя Большого Камня осудили за нападение на сотрудника ФСБ

В Большом Камне местного жителя осудили за нападение на сотрудника ФСБ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Суд установил, что в ноябре 2022 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пришли к осужденному по судебному решению. В ответ он произвёл три выстрела по одному из них, нанеся телесные повреждения.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком в 18 месяцев.
Отметим, что приговор еще не вступил в силу.