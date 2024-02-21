Уголовное дело возбудили после падения крана в речном порту Самары

Отмечается, что из-за допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ погиб 59-летний работник. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, проводят обыски и осматривают место ЧП с применением криминалистической техники. Уже допрошены ответственные лица и назначены необходимые экспертизы.