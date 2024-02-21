Уголовное дело возбудили после падения крана в речном порту Самары

Во вторник, 20 февраля 2024 года, днем в Самаре на территории речного порта произошло ЧП — упал портальный кран и погиб рабочий. В связи с этим возбудили уголовное дело.
— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, — сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.
Отмечается, что из-за допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ погиб 59-летний работник. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, проводят обыски и осматривают место ЧП с применением криминалистической техники. Уже допрошены ответственные лица и назначены необходимые экспертизы.