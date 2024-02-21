ФСБ обвинила «Британский совет» в разведдеятельности в интересах Украины

«ФСБ на территории Херсонской области вскрыта деятельность британской правительственной организации “Британский совет”, которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима», — говорится в сообщении ФСБ.
Согласно пресс-релизу ФСБ, установлены факты использования организацией украинских беженцев в Великобритании «для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области».
«Мужчина вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность и обратился в правоохранительные органы», — добавили в ФСБ.
В доказательство спецслужба распространила скриншоты переписки в соцсетях Светланы Волошиной, которую ФСБ называет членом «Британского совета», с жителем Херсонской области. На фотографиях, которые опубликовало РЕН ТВ, она, как утверждается, пыталась выведать позиции российских войск в регионе.
ФСБ добавила, что российские спецслужбы проводят проверку деятельности «Британского Совета» на территории региона, а также лиц, сотрудничающих с организацией. Уточняется, что подобная деятельность подпадает под действие ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или международной организацией), предусматривающей до восьми лет лишения свободы.
Организация «Британский совет» (British Council) была создана в 1934 году под эгидой британского МИДа. Первоначально называлась Британский комитет по связям с другими странами (British Committee for Relations with Other Countries), поменяла название с 1936 года. Занимается реализацией программ российско-британского сотрудничества в сфере образования, искусства, науки и информации, а также является организатором курсов изучения английского языка.
В начале июня 2004 года МВД России обвинило Британский совет в незаконной коммерческой деятельности и неуплате налогов со средств, собираемых за курсы английского языка. В июле 2005 года прокуратура Санкт-Петербурга возбудила дело против местного отделения Британского совета с теми же претензиями. В декабре дело было приостановлено, но языковые курсы в Петербурге закрыли. В октябре 2007 года МИД РФ потребовал вывести региональные филиалы совета с территорий дипмиссий и запретить им пользоваться консульским иммунитетом. В ответ британская сторона свернула программы в регионах.
Лаура Кеффер