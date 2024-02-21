ФСБ обвинила «Британский совет» в разведдеятельности в интересах Украины

В начале июня 2004 года МВД России обвинило Британский совет в незаконной коммерческой деятельности и неуплате налогов со средств, собираемых за курсы английского языка. В июле 2005 года прокуратура Санкт-Петербурга возбудила дело против местного отделения Британского совета с теми же претензиями. В декабре дело было приостановлено, но языковые курсы в Петербурге закрыли. В октябре 2007 года МИД РФ потребовал вывести региональные филиалы совета с территорий дипмиссий и запретить им пользоваться консульским иммунитетом. В ответ британская сторона свернула программы в регионах.