ФСБ обвинила «Британский совет» в разведдеятельности в интересах Украины

Организация «Британский совет» (British Council) была создана в 1934 году под эгидой британского МИДа. Первоначально называлась Британский комитет по связям с другими странами (British Committee for Relations with Other Countries), поменяла название с 1936 года. Занимается реализацией программ российско-британского сотрудничества в сфере образования, искусства, науки и информации, а также является организатором курсов изучения английского языка.