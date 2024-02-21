В центре Ростова-на-Дону произошло частичное обрушение еще двух зданий

По словам людей, на этот раз пострадали конструкции зданий на Халтуринском и Темерницкой. В первом случае частично рассыпалась стена, а во втором — несколько кирпичей проломили защитную конструкцию и разлетелись по тротуару. Пострадавших не было, но очевидцы иронично посоветовали землякам «ходить по центру в касках».