В центре Ростова-на-Дону произошло частичное обрушение еще двух зданий

Жители Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях еще о двух обрушениях. Посты были опубликованы в VK вечером и ночью 20 февраля.
По словам людей, на этот раз пострадали конструкции зданий на Халтуринском и Темерницкой. В первом случае частично рассыпалась стена, а во втором — несколько кирпичей проломили защитную конструкцию и разлетелись по тротуару. Пострадавших не было, но очевидцы иронично посоветовали землякам «ходить по центру в касках».
К слову, подобные ситуации уже происходили ранее. Например, в феврале этого года на Московской мелкие части фасада «Дома с ангелами» засыпали капот припаркованной легковушки, а в январе частично обрушилась стена жилого дома на Нариманова, людей из этой постройки экстренно эвакуировали.
Напомним, ранее сотрудники прокуратуры подали в суд на Минстрой региона из-за ситуации с аварийными домами в донской столице. Представители надзорного ведомства выяснили, что в городе к этому моменту все еще не расселили 31 потенциально опасного жилье.