В Красноярске будут судить адвоката за мошенничество

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката. Женщина обвиняется в преступлении по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности истории.
В декабре 2023 года к обвиняемой обратилась жительница краевого центра. Которая (ирония судьбы?!) проходила по уголовному делу о крупном мошенничестве. Просила помочь получить срок не реальный, а условный, не предусматривающий лишение свободы. Адвокат ответила: якобы у нее связи с прокурором и судьей, она сможет договориться.
За услуги попросила 6,2 миллиона рублей. Вскоре в одном из кафе города состоялась встреча: клиентка передала знакомому адвоката часть взятки в размере 3,2 миллиона рублей. Но тут появились сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.
Как потом выяснилось, никаких корыстных связей у женщины с прокурором и судьей не было. Она не собиралась никому передавать деньги, планировала потратить их на себя. В ходе следствия признала свою вину в полном объеме.