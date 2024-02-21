В Уфу доставили пострадавших в ДТП со скорой и тепловозом

УФА, 21 фев — РИА Новости. Санитарная авиация доставила из Стерлитамака в Уфу четверых пострадавших в аварии с автомобилем скорой помощи и тепловозом, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
Во вторник вечером в городе Стерлитамаке на железнодорожном переезде автомобиль скорой помощи столкнулся с тепловозом. В результате аварии погибла пациентка 1956 года рождения, пострадали четверо: два фельдшера, водитель «скорой» и сопровождающий пациентку.
В центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщали, что водитель «скорой» выехал на запрещающий знак светофора перед тепловозом из-за того, что торопился доставить пациента в больницу.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин навестил пострадавших в аварии и сообщил, что санитарная авиация доставила их в Уфу.
«Они доставлены в медучреждения с различными травмами. На данный момент их осмотрели нейрохирург, невролог, травматолог, реаниматолог, челюстно-лицевой хирург, кардиолог и оториноларинголог. Они дали свои заключения и скорректировали тактику лечения. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал министр.
Рахматуллин взял этих пациентов на личный контроль. «Об их состоянии мне докладывают ежедневно. Сегодня посетил их и провел обход. Во всех случаях будет проведено консервативное лечение, операции пострадавшим не требуются», — добавил он.