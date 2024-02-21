В Башкирии зафиксирован один из самых низких уровней преступности по стране

Башкирия остается одним из лидеров среди регионов ПФО и России по уровню преступности — он оказался низким. Об этом сообщил министр внутренних дел по РБ, генерал-майор полиции Александр Прядко. По его словам, снижение количества преступлений в общественных местах составило 20%, нна улицах — на 17%.