В Башкирии зафиксирован один из самых низких уровней преступности по стране

Башкирия остается одним из лидеров среди регионов ПФО и России по уровню преступности — он оказался низким. Об этом сообщил министр внутренних дел по РБ, генерал-майор полиции Александр Прядко. По его словам, снижение количества преступлений в общественных местах составило 20%, нна улицах — на 17%.
Также в 2023 году отмечено уменьшение фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж всех форм собственности. Преступлений на бытовой почве также стало меньше в минувшем году, заявил Прядко.