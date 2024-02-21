Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Стали известны подробности пожара в Омской области, где погибли два человека

На пожаре в селе Ивановка Калачинского района погибли 59-летняя женщина и 61-летний мужчина.
Источник: пресс-служба прокуратуры Омской области

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили, что тела были найдены в спальне. Также по предварительным данным, смерть наступили от острого отравления продуктами горения.

Напомним, что прибывшие на место происшествия пожарные увидели, что горит веранда пристроенная к дому. В самом доме было задымление.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, ход и результаты проверки по факту данного пожара будет контролировать Калачинская межрайонная прокуратура.

Точную причину случившегося установят после проведения экспертиз.

пожары