Стали известны подробности пожара в Омской области, где погибли два человека

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили, что тела были найдены в спальне. Также по предварительным данным, смерть наступили от острого отравления продуктами горения.
Напомним, что прибывшие на место происшествия пожарные увидели, что горит веранда пристроенная к дому. В самом доме было задымление.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, ход и результаты проверки по факту данного пожара будет контролировать Калачинская межрайонная прокуратура.
Точную причину случившегося установят после проведения экспертиз.