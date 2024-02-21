«Больше десяти лет считали мертвым»: в Самарской области нашли родственников мужчины, который жил в канализационном колодце

Самое удивительно в этой истории, что уже через пару часов после того, как блогер опубликовал видео в сети, ему написали родственники Александра. Оказалось, что мужчина родом из Ульяновской области, ему 52 года. Однако его родные живут в разных городах страны: блогеру звонили и писали из Тольятти, Ульяновска и Москвы.