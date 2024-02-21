Задержан агент украинских спецслужб, планировавший взрыв в Лобне

«По подозрению в приготовлении к теракту задержан гражданин РФ. Уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона», — говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, в минувший понедельник мужчина заложил взрывное устройство в автомобиль, припаркованный в подмосковной Лобне — бомба была своевременно замечена, и эта история широко освещалась в СМИ.
«СВУ обезврежено взрывотехниками ФСБ России. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», — подчеркнули в УФСБ.
По данному факту заведено уголовное дело по статьям о теракте и госизмене, подозреваемый арестован. Других причастных к плану теракта устанавливают.