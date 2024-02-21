Нижегородцы не могут пополнить QIWI-кошельки

Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка на осуществление банковских операций 21 февраля. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Всему виной — нарушение КИВИ федеральных законов и нормативных актов ЦБ. При этом регулятор за последний год пять раз применял к банку меры, в том числе ограничивал некоторые финансовые операции. Кроме того, сообщает ЦБ, «банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию нау кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва)», — говорится на сайте.
Как отмечается, кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе России.
После отзыва лицензии у QIWI нижегородцы столкнулись с невозможностью пополнения КИВИ-кошельков. При попытке совершить операцию появляется сообщение «Платеж отклонен. Обратитесь в банк, выпустивший карту». Также есть проблемы и с переводами через сайт платежной системы Contact — там высвечивается та же самая ошибка.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге по объемам банковских вкладов.