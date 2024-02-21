Нижегородцы не могут пополнить QIWI-кошельки

Всему виной — нарушение КИВИ федеральных законов и нормативных актов ЦБ. При этом регулятор за последний год пять раз применял к банку меры, в том числе ограничивал некоторые финансовые операции. Кроме того, сообщает ЦБ, «банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».