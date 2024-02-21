Уголовное дело завели на жителя Шелехова за действия против безопасности России

34-летний житель Шелехова стал фигурантом уголовного дела за совершение действий, направленных против безопасности России. Мужчина размещал в интернете на администрируемых им сайтах и программных продуктах баннеры в поддержку недружественной страны. Кроме того, эти баннеры вели пользователей на страницу, где были призывы к различным действиям против своей страны. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.