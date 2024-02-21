Уголовное дело завели на жителя Шелехова за действия против безопасности России

34-летний житель Шелехова стал фигурантом уголовного дела за совершение действий, направленных против безопасности России. Мужчина размещал в интернете на администрируемых им сайтах и программных продуктах баннеры в поддержку недружественной страны. Кроме того, эти баннеры вели пользователей на страницу, где были призывы к различным действиям против своей страны. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.
Шелеховчанина подозревают в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства при помощи интернета.
Ранее сообщалось, что Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство УФСБ по СПб и ЛО о продлении заключения под стражу уроженца Иркутской области Семена Зенкова. 26 апреля 2023 года фигурант на перегоне ж/д станций «Александрово» — «Верево» у остановочного пункта «Кондакопшино» поджег релейный шкаф. Он сделал это за деньги по указанию лица, использующего псевдоним «Иван» и «Игорь Струков» и действующего в интересах террористической организации «Легион “Свобода России” (*деятельность организации признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации).