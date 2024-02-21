Мертвого новорожденного ребенка нашли во дворе многоэтажки в Воронеже

Следователи установили мать ребенка, ей оказалась 17-летняя местная жительница. Девушка рассказала правоохранителям, что родила мальчика сама, без посторонней помощи, он уже был мертвым, и она избавилась от тела. На учете в женской консультации мать не состояла, за медицинской помощью не обращалась. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК в среду, 21 февраля.