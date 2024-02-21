Мертвого новорожденного ребенка нашли во дворе многоэтажки в Воронеже

В Левобережном районе Воронежа во вторник, 20 февраля, во дворе жилого дома нашли мертвого новорожденного мальчика. СК начал доследственную проверку.
Следователи установили мать ребенка, ей оказалась 17-летняя местная жительница. Девушка рассказала правоохранителям, что родила мальчика сама, без посторонней помощи, он уже был мертвым, и она избавилась от тела. На учете в женской консультации мать не состояла, за медицинской помощью не обращалась. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК в среду, 21 февраля.
Следователи осмотрели место происшествия и тело младенца и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить был мальчик рожден живым, или он мертворожденный, а также точную причину его смерти. Кроме того, мать опросили, взяли у нее необходимые образцы биологического материала и направили в медицинское учреждение для обследования. Следователи также пообщались с родственниками девушки.
— Будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — указали в СК.
В декабре 2023 года в Острогожске на площадке лестницы, ведущей в подвал жилого дома обнаружили новорожденную девочку. Малышка была одета по возрасту и сезону, завернута в пеленку и плед. Ребенка направили в медицинское учреждение. Подробнее об истории — в материале РИА «Воронеж».