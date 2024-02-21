Не приятный сюрприз: предупреждение для пенсионеров, у которых есть дети и внуки

Как сообщается, мошенники прежде всего ищут информацию о своих целях в социальных сетях и в голосовых сообщениях граждан, чтобы имитировать их голоса. С помощью специальных программ они могут точно воспроизвести голосовую манеру и интонации родственников пенсионеров. Это создает иллюзию, что звонит не посторонний человек, а сам родственник, нуждающийся в финансовой помощи.