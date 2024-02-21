Не приятный сюрприз: предупреждение для пенсионеров, у которых есть дети и внуки

По данным последних отчетов, мошенники в России разработали новую и изощренную схему обмана, которая направлена на пожилых людей. Она представляет серьезную угрозу для старшего поколения и требует бдительности со стороны потенциальных жертв, передает SevastopolMedia.
Как сообщается, мошенники прежде всего ищут информацию о своих целях в социальных сетях и в голосовых сообщениях граждан, чтобы имитировать их голоса. С помощью специальных программ они могут точно воспроизвести голосовую манеру и интонации родственников пенсионеров. Это создает иллюзию, что звонит не посторонний человек, а сам родственник, нуждающийся в финансовой помощи.
Чтобы предотвратить попадание в ловушку мошенников, рекомендуется следовать простым, но важным правилам. В случае получения подозрительного звонка, пенсионерам следует не спешить передавать деньги, а вместо этого положить трубку и самостоятельно связаться с родственником по его известному номеру телефона. Это поможет убедиться, что звонок действительно идет от близкого человека и не является обманом.
Очень важно обратить внимание на эту схему и распространить информацию среди пожилых родственников и друзей. Обучение и осведомленность о таких мошеннических схемах помогут уменьшить количество их жертв и обеспечить безопасность пожилого населения. Будьте бдительны и предоставляйте информацию только в случае полной уверенности в идентификации звонившего.