В Канске бывшего судебного пристава осудили за служебный подлог

В Канске завершился суд над бывшей сотрудницей службы судебных приставов. Виновной она себя не признала, но и аргументов в свою защиту представить не смогла. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой прокуратуре, преступления были совершены в 2021 году. За несколько месяцнев на исполнение приставу поступили 10 судебных решений — на злостных алиментщиков и нарушителей ПДД. Нужно было обеспечить им обязательные работы.
Однако женщина пошла по кратчайшему пути: договорилась с руководителем местного предприятия подделать документы явки осужденных на принудительные работы. По ее просьбе директор выпускал фиктивные приказы о приеме на работу, вносил данные в табели. Фактически никто из злостных неплательщиков на работе не появился, но по документам все свои грехи вроде как искупили.
С учетом позиции прокурора обвиняемую приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.