В Канске бывшего судебного пристава осудили за служебный подлог

В Канске завершился суд над бывшей сотрудницей службы судебных приставов. Виновной она себя не признала, но и аргументов в свою защиту представить не смогла. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой прокуратуре, преступления были совершены в 2021 году. За несколько месяцнев на исполнение приставу поступили 10 судебных решений — на злостных алиментщиков и нарушителей ПДД. Нужно было обеспечить им обязательные работы.