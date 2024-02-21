Попал в капкан, потерял пальцы. В Хабаровском крае лечат раненого тигра

«Если видите следы с кровью, не ходите в их направлении. Не приближайтесь к тигру, которого сбила машина — даже если кажется, что животное мертво. Был случай, когда автомобиль ударил зверя и тот довольно долго пролежал без движения — его даже занесло снегом. Человек попытался к нему подойти, а тигр “ожил” и набросился. И, конечно, обо всех случаях встречи с тигром необходимо сообщать в охотнадзор, полицию или экстренные службы по номеру 112», — объяснил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.