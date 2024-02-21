Попал в капкан, потерял пальцы. В Хабаровском крае лечат раненого тигра

В Хабаровском крае спасают тигра со множественными травмами, который попал в браконьерский капкан. Лишённый возможности нормально охотиться, зверь вышел к людям и убивал собак. На фоне роста популяции тигров подобные явления перестали быть редкостью — краснокнижные хищники всё чаще сталкиваются с людьми, что не всегда заканчивается хорошо для обоих сторон.
О том, как выхаживают очередного раненого зверя, узнал hab.aif.ru.
Спасение хищника
Тигр зашел на территорию села Бичевая в районе имени Лазо и утащил собаку с участка частного дома. Хозяева собаки сообщили об этом инциденте в охотнадзор. На место были направлены специалисты для проверки и поисков хищника.
В ночь со 2 на 3 февраля тигр был отловлен возле села. Выяснилось, что хищник — взрослый. Его отправили на обследование, взяли анализы крови.
Позже выяснилось, что тигр серьезно травмирован.
«Во-первых, застарелые травмы передней лапы, полученные вследствие попадания в лапозахватывающий капкан: перелом и потеря двух “пальцев”. Заживление кости в условиях дикой природы привело к ограничению подвижности. Во-вторых, травмы зубов. Их зверь получил, предположительно, освобождаясь из капкана. В-третьих, у тигра травма носовой перегородки и верхней губы, которая также может быть вызвана антропогенным воздействием», — сообщили в Центре «Амурский тигр».
«Сейчас тигр находится в реабилитационном центре в селе Алексеевке Приморского края. Сейчас ему предстоит лечение, после которого он с большей долей вероятности будет отправлен в зоопарк», — рассказал hab.aif.ru генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
В новом доме
В минувшем году с тяжелыми травмами был отловлен еще один амурский тигр на территории Хабаровского края. С 14 по 30 января прошлого года он заходил на территорию населенного пункта Вяземский и задавил 5 собак. Жители обратились в охотнадзор, чтобы специалисты отловили опасного хищника.
Взрослого самца поймали 30 января прошлого года. Специалисты выяснили, что у него застарелый перелом локтевой кости запястья, а также отсутствует одна из ногтевых фаланг. Отмечается, что, скорее всего, такую травму он получил от браконьерской петли. Врачи признали такую травму неоперабельной.
«Мы надеялись, что за время нахождения в Центре реабилитации, тигр сможет восстановить подвижность лапы. Но, к сожалению, месяцы охот не принесли ожидаемых результатов — тигр по-прежнему старается минимально задействовать лапу. Поэтому с такими результатами, он не смог бы полноценно охотиться в природе, следовательно, выпускать таких животных мы не можем», — рассказали в Центре «Амурский тигр».
После прохождения лечения и реабилитации хищника отправили на новое место жительства — в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под городом Волоколамском. Сейчас он уже осваивается в своем новом вольере.
Спаслись не все
Однако не все истории спасения редких хищников имеют счастливый конец. В начале этого года на больничной койке умерла тигрица, которая попала под колеса автомобиля между Бикином и Лермонтовкой, а затем несколько часов лежала посреди трассы.
Ее заметили 2 января, когда она вышла на трассу «Хабаровск — Владивосток» рядом с поселком Бойцово. Хищница разлеглась посреди дороги, не реагируя на шум автомобилей. На место прибыла полиция и охотнадзор. Животное отловили.
Ближе к вечеру тигрицу увезли на ветеринарный осмотр. Врачи предположили, что хищницу сбил автомобиль. Специалисты сделали все возможное для ее спасения, однако шансов выжить у нее было не много. Спустя около двух суток тигрица умерла.
Как рассказали в Центре «Амурский тигр», внешних ранений и переломов костей у животного не было.
Правила безопасности
Как рассказал специалист, в случае встречи с раненым хищником алгоритм действий всегда один. Когда есть возможность, необходимо спрятаться в машину или охотничью избушку, а если укрытия поблизости нет, нужно постараться стать в глазах тигра более грозным: поднять рюкзак, использовать фальшфейер, стучать по металлу, издавать крики.
«Если видите следы с кровью, не ходите в их направлении. Не приближайтесь к тигру, которого сбила машина — даже если кажется, что животное мертво. Был случай, когда автомобиль ударил зверя и тот довольно долго пролежал без движения — его даже занесло снегом. Человек попытался к нему подойти, а тигр “ожил” и набросился. И, конечно, обо всех случаях встречи с тигром необходимо сообщать в охотнадзор, полицию или экстренные службы по номеру 112», — объяснил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.