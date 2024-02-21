Норильский таксист объяснил, зачем выгнал инвалида из машины

Как рассказали «МК в Красноярске» в региональном главке Следкома, водитель заявил, что просто не мог увезти пожилую пару.
Сотрудник сервиса такси признался, что, когда приехал на вызов к мужчине с инвалидностью и его супруге, обнаружил, что у машины спустило колесо.
«Он сказал, что у него технические проблемы, довезти до больницы он их не сможет», — уточнили в СК.
А дальше все и вовсе становится непонятным. Женщина, которая сопровождала мужа на плановый осмотр, заявила, что таксист потребовал пересесть с переднего пассажирского сидения на заднее, что и послужило причиной конфликта. Таксист отрицает, что такое вообще было. Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии.
Напомним, после отказа в перевозке до больницы, 62-летнему норильчанину с инвалидностью стало плохо. Врачи не смогли его спасти. У него диагностировали сердечную недостаточность.