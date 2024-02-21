Норильский таксист объяснил, зачем выгнал инвалида из машины

А дальше все и вовсе становится непонятным. Женщина, которая сопровождала мужа на плановый осмотр, заявила, что таксист потребовал пересесть с переднего пассажирского сидения на заднее, что и послужило причиной конфликта. Таксист отрицает, что такое вообще было. Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии.