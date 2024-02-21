Дрон с запрещенными предметами перехватили в нижегородской ИК

В Нижегородской области сотрудники исправительной колонии перехватили дрон, с помощью которого на зону пытались доставить запрещенные предметы и белый порошок неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН России.
Инцидент произошел в ИК-12, расположенной в Тоншаевском районе. Один из сотрудников тюрьмы, обходя территорию, заметил странный автомобиль. В нем сидели люди, управлявшие дроном. С помощью беспилотника они пытались переправить за «колючку» зарядники для смартфонов и целый пакет белого порошка.
Тот самый дрон, который не долетел до адресата. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области.
Офицер задержал операторов квадрокоптера, отнял у них пульт и вызвал подкрепление. Злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Запрещенные предметы были изъяты, а порошок отправлен на экспертизу. Кому предназначалась «посылка», не уточняется.
Стоит отметить, что подобные случаи, когда на зону пытаются переправить запрещенные предметы, — не редкость. Чаще всего пособники отправляют наркотики, способы передачи порой поражают воображение. Очень часто это пытаются сделать с помощью арбалета -мы писали о подобных случаях на Сахалине, в Самаре и Челябинске. В Тюмени пенсионерка спрятала наркотики в ведёрке с мороженым, которое принесла сыну в колонию, а в Нижегородской области «дурь» пытались передать в концентрате киселя.