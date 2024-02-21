Дрон с запрещенными предметами перехватили в нижегородской ИК

Стоит отметить, что подобные случаи, когда на зону пытаются переправить запрещенные предметы, — не редкость. Чаще всего пособники отправляют наркотики, способы передачи порой поражают воображение. Очень часто это пытаются сделать с помощью арбалета -мы писали о подобных случаях на Сахалине, в Самаре и Челябинске. В Тюмени пенсионерка спрятала наркотики в ведёрке с мороженым, которое принесла сыну в колонию, а в Нижегородской области «дурь» пытались передать в концентрате киселя.