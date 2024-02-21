СМИ рассказали подробности о пребывании перебежчика Кузьминова в Испании

«Соседи предполагают, что российский дезертир пробыл в этом районе всего несколько дней» — пишет газета.
Как отмечает издание, о Кузьминове никто не знал в супермаркете, ресторане и церкви, расположенных поблизости с местом, где нашли его тело.
«Также на данный момент неясно, жил ли он в том же квартале, где был убит», — пишет Mundo.
Как отмечает газета, на обнаруженных у Кузьминова документах были найдены его отпечатки.
При этом в пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что в ходе расследования были обнаружены поддельные документы, следователи устанавливают их принадлежность.
В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил изданию «РБК-Украина» его смерть. Позднее полиция Испании подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова.
В пресс-службе гражданской гвардии Испании сообщили РИА Новости, что расследование убийства в Испании, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы «начали бояться», «немножко агрессивно себя вести» и «выбежали из вертолета в сторону границы». По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но «как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали».