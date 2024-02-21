14 лет колонии строгого режима получил житель Омской области, который сжёг свою жену

Кроме того ему предстоит выплатить матери и сыну погибшей 1,6 миллиона рублей.
Трагедия случилась утром 30 июня прошлого года. Обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с женой из-за того, что та поздно пришла домой. В какой-то момент он облил женщину бензином и поджёг.
Женщина пыталась погасить пламя в ёмкости с водой, но супруг стал её топить. Потерпевшая вырвалась, прибежала в магазин и попросила вызвать скорую. Её госпитализировали с обширными ожогами 2−3 степени головы, лица, шеи и туловища. 6 августа женщина скончалась.
Свою вину сельчанин не признал. Он утверждал, что возгорание произошло случайно. Он курил, а канистру с бензином он взял, чтобы просто напугать жену. Но, как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, его версия была полностью опровергнута собранными в ходе следствия доказательствами.
В среду, 21 февраля, суд признал мужчину виновным в совершении убийства с особой жестокостью. Его приговорили к 14 годам лишения свободы, отбывать наказание сельчанин будут в колонии строгого режима.