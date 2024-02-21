14 лет колонии строгого режима получил житель Омской области, который сжёг свою жену

Свою вину сельчанин не признал. Он утверждал, что возгорание произошло случайно. Он курил, а канистру с бензином он взял, чтобы просто напугать жену. Но, как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, его версия была полностью опровергнута собранными в ходе следствия доказательствами.