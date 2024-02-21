Появились подробности убийства матери пятерых детей в Пермском крае

По данным издания, 42-летняя мать пятерых детей из посёлка Сива была педагогом и, несмотря на развод и угрозы со стороны бывшего мужа, не стала делить имущество с экс-супругом и прятать детей. Очевидцы рассказали, что в день убийства женщина вышла на улицу, чтобы завести автомобиль: она собиралась везти детей в детский сад. По словам местных жителей, именно в этот момент на неё напал бывший муж, который несколько раз ударил её ножом. Многодетная мать скончалась на месте происшествия от потери крови.