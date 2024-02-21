Появились подробности убийства матери пятерых детей в Пермском крае

Подробности об убийстве матери пятерых детей, произошедшем в Пермском крае, сообщает «КП-Пермь».
По данным издания, 42-летняя мать пятерых детей из посёлка Сива была педагогом и, несмотря на развод и угрозы со стороны бывшего мужа, не стала делить имущество с экс-супругом и прятать детей. Очевидцы рассказали, что в день убийства женщина вышла на улицу, чтобы завести автомобиль: она собиралась везти детей в детский сад. По словам местных жителей, именно в этот момент на неё напал бывший муж, который несколько раз ударил её ножом. Многодетная мать скончалась на месте происшествия от потери крови.
Как уточнили в СУ СКР по Пермскому краю, инцидент произошёл 19 февраля. Бывший муж женщины сейчас находится под арестом, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».
«Надеемся, получит он по заслугам, пятерых детей без матери оставил! Старшему сыну 20 лет, он с армии недавно пришёл. Младшей — два года, малышам ещё не сказали, что мамы нет. Они так до сих пор и не могут понять, куда мама делась», — цитирует «КП-Пермь» сестру погибшей.
Напомним, 21 февраля стало известно, что в Пермском крае произошло нападение на мать пятерых детей. Бывший муж женщины нанёс ей четыре ножевых ранения, после которых она скончалась.