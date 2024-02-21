В Пермском крае женщина вышла замуж, чтобы не платить дорожные штрафы

По данным ведомства, жительница Пермского края более 70 раз нарушила правила дорожного движения, но платить накопившиеся штрафы не хотела. Приставы приходили к ней домой, но застать ее никогда не удавалось. Зарегистрированного имущества и денег в банках, за счет которых можно было бы погасить более 50 тысяч рублей долга, они также не нашли.