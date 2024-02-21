В Башкирии перед судом предстанут «золотой гаишник» и его сообщники

«Деятельность преступного сообщества была пресечена в марте 2021 года в результате совместной работы следователей регионального управления СК России и сотрудников подразделения собственной безопасности МВД по РБ, семеро фигурантов уволены со службы. В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых наложен арест. Расследование уголовного дела представляло особую сложность в связи с большим количеством фигурантов и выявленных преступлений, объем уголовного дела составил 83 тома», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ. «В рамках надзорных мероприятий прокуратурой республики выявлены факты приобретения руководителем МРЭО и его заместителем дорогостоящего имущества на неподтвержденные доходы. В этой связи судами удовлетворены иски прокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств указанных лиц на общую сумму более 46 млн рублей. Во взаимодействии прокуратуры республики с другими государственными органами обеспечена передача 7 объектов недвижимости и транспортных средств в федеральную казну», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры РБ.