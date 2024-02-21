В Башкирии перед судом предстанут «золотой гаишник» и его сообщники

В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в преступлениях по статьям «организация и участие в преступном сообществе, совершенные с использованием служебного положения», «получение должностным лицом взятки в составе организованной группы в значительном размере», «мелкое взяточничество» и «превышение должностных полномочий».
По версии следствия, руководитель МРЭО ГИБДД РФ по РБ создал сообщество, в которое в различное время вовлекал подчиненных сотрудников отдела. С 2014 года по 2020 год соучастники, действуя в строго установленной иерархии по заранее разработанной схеме, получали вознаграждение в размере от 4,5 тыс. рублей до 54 тыс. рублей за оказание содействия гражданам в сдаче экзаменов на право управления машинами без фактической проверки уровня знаний и навыков вождения. Деньги они получали через посредников из числа сотрудников автошкол и близких знакомых, активно использовали банковские счета своих родственников. Всего установлено 55 таких фактов, общая сумма незаконных вознаграждений составила почти 1,3 млн рублей.
«Деятельность преступного сообщества была пресечена в марте 2021 года в результате совместной работы следователей регионального управления СК России и сотрудников подразделения собственной безопасности МВД по РБ, семеро фигурантов уволены со службы. В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых наложен арест. Расследование уголовного дела представляло особую сложность в связи с большим количеством фигурантов и выявленных преступлений, объем уголовного дела составил 83 тома», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ. «В рамках надзорных мероприятий прокуратурой республики выявлены факты приобретения руководителем МРЭО и его заместителем дорогостоящего имущества на неподтвержденные доходы. В этой связи судами удовлетворены иски прокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств указанных лиц на общую сумму более 46 млн рублей. Во взаимодействии прокуратуры республики с другими государственными органами обеспечена передача 7 объектов недвижимости и транспортных средств в федеральную казну», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры РБ.
В январе 2023 года на сайте информационного агентства «Башинформ» было опубликовано интервью первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Башкортостану Евгения Лагацкого, в котором в том числе поднимался вопрос о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении экс-начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова. К «Башинформу» обратился адвокат обвиняемого Игорь Гатауллин и, пользуясь предусмотренным законодательством правом на ответ второй стороны, изложил позицию своего подзащитного, а также попросил не называть его «золотым гаишником».
Между тем фирма из Уфы купила изъятое у «золотого гаишника» помещение за 19,4 млн.