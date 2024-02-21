В Светлогорске сотрудники ДПС заметили машину, из люка которой торчала 5-летняя девочка

В Светлогорске на Калининградском проспекте инспекторы ДПС заметили машину «Мерседес», из люка которой по пояс торчала маленькая девочка — ребенок изучал окрестности. Автомобиль остановили, водителя оштрафовали за перевозку ребенка без автокресла.
Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 39-летний мужчина приехал в регион из Ленинградской области. Авто он взял в прокат, а детского кресла внутри не было. Папа девочка признался, что не видит в этом ничего страшного.
Выяснилось также, что у водителя 75 неоплаченных в срок административных штрафов за нарушение ПДД на 50 тысяч рублей.