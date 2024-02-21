Жительница Лисок избила и покусала двух полицейских

Лискинский райсуд приговорил к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы условно 43-летнюю горожанку, ударившую и укусившую полицейских, а также публично оскорбившую их. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила консультант райсуда Кристина Карева в среду, 21 февраля.
Инцидент произошел в мае 2023 года. Двое сотрудников полиции прибыли по вызову к одному из продуктовых магазинов на улице 40 лет Октября. Сотрудники торговой точки сообщили, что неизвестная агрессивная женщина разбила там стекло окна.
На месте стражи порядка увидели припаркованный автомобиль Chevrolet Niva, в котором сидела пьяная горожанка. Правоохранители подошли к ней, чтобы составить административный протокол, но она дала три пощечины одному из них.
Тогда полицейские надели на агрессивную женщину наручники, но нарушительница трижды ударила другого стража порядка ногами и укусила его. При этом пьяная горожанка нецензурно выражалась в адрес сотрудников полиции.
Женщина признала вину в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти (ст. 319 УК РФ), а также в публичном оскорблении (ст. 319 УК РФ). При вынесении приговора суд учел, что ранее она привлекалась к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.