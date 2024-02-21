Жительница Лисок избила и покусала двух полицейских

Женщина признала вину в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти (ст. 319 УК РФ), а также в публичном оскорблении (ст. 319 УК РФ). При вынесении приговора суд учел, что ранее она привлекалась к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.