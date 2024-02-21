УМВД: краснодарец подложил под иномарку родственника огнетушитель

«Полицейские оцепили территорию и эвакуировали жильцов соседних домов. Для обезвреживания самодельного устройства подключились специалисты регионального УФСБ. По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в УМВД по Краснодару.