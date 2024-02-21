УМВД: краснодарец подложил под иномарку родственника огнетушитель

О случившемся в полицию заявил сам потерпевший. По его словам, подозреваемый подложил под припаркованный возле дома автомобиль подозрительный предмет.
На место незамедлительно прибыли полицейские и росгвардейцы. Сотрудники органов нашли под иномаркой огнетушитель. Наличие опасного предмета обозначила служебная собака.
«Полицейские оцепили территорию и эвакуировали жильцов соседних домов. Для обезвреживания самодельного устройства подключились специалисты регионального УФСБ. По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в УМВД по Краснодару.
В отношении подозреваемого расследуется уголовно дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы.