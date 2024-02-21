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В Калининграде сотрудники полиции остановили автомобиль кладмена

В Калининграде сотрудники полиции остановили автомобиль закладчика с наркотиками — подозреваемым оказался 21-летний горожанин.
Источник: КалининградLive

На Летней улице при проверке документов у водителя автомобиля марки «Опель» полицейские обратили внимание, что молодой человек заметно нервничает, в связи с чем было принято решение о проведении личного досмотра калининградца и досмотра транспортного средства. В ходе осмотра салона обнаружился пакет с 1,91 грамма эфедрона.

Также наркополицейскими было установлено местонахождение уже распространенных задержанным на территории областного центра и Гурьевского района тайников-закладок с наркотическим средством. Из указанных мест сотрудниками ОКОН изъяты 5 свёртков с гашишем общим весом 12,63 грамма.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в УМВД по Калининградской области.