В Новосибирске для выброшенного в мусорку младенца найдут опекуна

В Новосибирске для выброшенного в мусорный контейнер младенца найдут опекуна.
Сейчас малыш находится в больнице. Его перевели из реанимации. С ребенком все в порядке, у него нет серьезных патологий.
Как уточнили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, решается вопрос о лишении 22-летней матери родительских прав. Девушка находится в СИЗО. Ее родные не знали о беременности.
Решение будут принимать исключительно в пользу младенца. Преимущественным правом на опекунство обладают близкие родственники, в том числе бабушки и дедушки.
«Но сведения о личности предполагаемого опекуна, а также о ребенке, оставшемся без попечения родителей, относятся к персональным данным и не подлежат разглашению», — указали в аппарате.
Ранее стало известно, что около 300 семей в Новосибирской области готовы усыновить малыша.