«До мурашек»: Российский штурмовик поделился эмоциями от установки флага на Администрации Авдеевки

Командир штурмовой группы, водрузившей флаг России на Администрации Авдеевки, назвал это историческим моментом. По словам бойца с позывным Артист, у его подразделения не было такой задачи: военнослужащие просто зачищали квартал и в какой-то момент вышли к тому самому зданию.