«До мурашек»: Российский штурмовик поделился эмоциями от установки флага на Администрации Авдеевки

«Конечно, флаг мы с собой не носим. Вышли на командование, попросили доставить… Триколор был сброшен с “мавика” [дрона], после чего мы его повесили. Чувствуется, что [это был] исторический момент, прям до мурашек», — поделился боец.
Напомним, Российская армия освободила Авдеевку 17 февраля. Президент России Владимир Путин заслушал соответствующий доклад министра обороны Сергея Шойгу, после чего поздравил бойцов с победой. Глава государства заметил, что ВСУ буквально бежали из города. Позднее Минобороны опубликовало видео установки флага РФ на здании администрации населённого пункта. А сегодня, 21 февраля, ведомство отчиталось о награждении начальником Генштаба отличившихся в операции военнослужащих.