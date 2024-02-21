Волгоградская Госавтоинспекция назвала районы с наибольшим числом ДТП

По информации о происшествиях в регионе, больше всего аварий зарегистрировали в Михайловском и Камышинском районах — по 8 ДТП. При этом в Михайловском районе было трое погибших, а в Камышинском — двое.
Оба района вошли в «красную зону» роста числа аварий, как и Дубовский, Клетский, Котовский, Среднеахтубинский и Городищенский районы. В них также зафиксированы аварии с погибшими и ранеными.
Стоит отметить, что Волгоград и Волжский учитывались отдельно. В областном центре и городе-спутнике за январь произошло 65 и 16 ДТП соответственно. При этом число аварий меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, что в Волгоградской области идет системная работа по повышению безопасности участников движения и снижению ДТП. В регионе обновляется дорожная инфраструктура, строят новые эффективные развязки и внедряют интеллектуальные системы управления движением.