Волгоградец отправится в колонию за постановку на учет 11 иностранцев

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 48-летний житель поселка Среднеахтубинского района в целях получения вознаграждения зарегистрировал в своем доме 11 граждан из Республики Армении. Однако фактически они проживали в других районах области.
Сотрудники ведомства решают вопрос о возбуждении уголовного дела. По статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» ему грозит до 3 лет тюремного заключения.