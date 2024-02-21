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Волгоградец отправится в колонию за постановку на учет 11 иностранцев

Жителя Среднеахтубинского района подозревают в фиктивной постановке на учет 11 иностранных граждан.
Источник: Волгоградская правда

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 48-летний житель поселка Среднеахтубинского района в целях получения вознаграждения зарегистрировал в своем доме 11 граждан из Республики Армении. Однако фактически они проживали в других районах области.

Сотрудники ведомства решают вопрос о возбуждении уголовного дела. По статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» ему грозит до 3 лет тюремного заключения.