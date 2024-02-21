Волгоградец отправится в колонию за постановку на учет 11 иностранцев

Сотрудники ведомства решают вопрос о возбуждении уголовного дела. По статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» ему грозит до 3 лет тюремного заключения.