«Двор стал котобойней!» В Краснодаре разом убили десять приютившихся кошек

В последнее время в Краснодаре участились случаи намеренного убийства бездомных животных. В разных районах практически ежедневно находят трупы собак и кошек. Зоозащитники пытаются привлечь внимание общественности к проблеме, но как быть, если травля становится массовой? Вопиющий случай произошел в одном из дворов краевой столицы. Душегубы расправились сразу с десятью питомцами, которые годами находились на попечении неравнодушных жителей многоэтажки. Подробнее читайте в нашем материале.
Трупы по всему периметру.
Информация об массовом отравлении кошек появилась в социальных сетях. Жители пятиэтажки на улице Темрюкской выкладывали шокирующие кадры трупов животных, которые были разбросаны по всей округе. Никто не мог даже предположить, что пушистые питомцы могли кому-то мешать, ведь долгое время они были настоящими любимцами местных жильцов. Их не просто подкармливали, а даже построили им утепленное «общежитие» для комфортной зимовки.
Как рассказала нам жительница дома Светлана, мертвые животные появились во дворе рано утром, когда дети шли в школу. Видимо, их отравили накануне. Трупы были разбросаны по всему периметру. Такое зрелище не каждый взрослый выдержит, не говоря уже о тонкой детской психике.
«Кошки были привиты и стерилизованы. Местные жители общими усилиями их лечили и кормили. Гибель животных стала настоящей трагедией для многих людей, которые вкладывали в них душу. Местная жительница Эвелина Германовна, несмотря на перенесенный инсульт, находила в себе силы постоянно ухаживать за кошками. Когда животных не стало, именно она их хоронила, а представляете, как это тяжело человеку после болезни? Мы подозреваем, что они погибли от сильнодействующего яда. У всех кошек были открыты глаза», — подчеркивает Светлана.
Виновников найдут?
Соседи скооперировались и написали заявление о травле животных участковому.
Как kuban.aif.ru рассказал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, полиция города Краснодара уже инициировала проведение проверки. Полицейские заверили. что тщательно проверят информацию и установят личности тех, кто совершил противоправные действия.
Сразу после происшествия в интернете появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых мог быть запечатлен предполагаемый отравитель, разбрасывающий отравленный корм на территории многоэтажки. Но, как выяснилось позже, на видеокадрах была жительница соседнего дома. Она, как и другие, приходила кормить кошек.
Жительница дома на Темрюкской Анна Морозова рассказала, что массовая травля кошек происходит в настоящее время и в соседней многоэтажке на улице Красных Партизан. Но заявление в полицию жители не подавали.
Горожане в соцсетях осуждают действия убийц животных:
«Если вам не жалко просто животных с улицы, пожалейте щеночков и котят домашних, которых еще не приучили не есть с земли на улице. Не надо брать на душу такой грех. Любое живое существо имеет право на жизнь».
«Все живое создано чтобы люди учились любить, беречь и приумножать. Но никак не уничтожать. Сегодня животное, а завтра может оказаться на его месте человек».
Большинство настаивает, что за каждым убийством животного должно следовать наказание. Но есть и противоположные мнения.
«Бездомные животные должны находиться в настоящих, а не импровизированных приютах. Десять кошек — это, в первую очередь, антисанитария. За ними не ухаживают должным образом, они оставляют объедки и продукты жизнедеятельности в общественных местах. В определенные периоды ведут себя громко. Убивать — не выход, но и общепринятые санитарные нормы нарушать не дело», — считает краснодрец Даниил Суворов.
Единственный выживший.
Нынешняя зима для многих бездомных кошек в Краснодаре выдалась тяжелой — технические входы в подвалы в домах стали заколачивать и привычное теплое пристанище оказалось недоступным для четвероногих.
«Кошка Муся жила в нашем дворе 12 лет. Подвал для нее был самым настоящим домом — она там выросла и даже привела котят. После того, как руководство дома заколотило все решетки, животным стало очень тяжело. Ни один продух открытым не оставили, хотя в соседних домах открывали…», — рассказала Эвелина Германовна.
Женщина уточнила, что из всех живущих кошек удалось спасти только одного — старенького Черныша. Его временно забрали к себе добрые люди, чтобы уберечь от страшной участи. Эвелина Германовна надеется, что кота захотят взять неравнодушные, ведь у него тоже нелегкая судьба — он потерял свою подругу — кошку Машку, с который они все время были вместе.
«Не знаю кому могли помешать наши любимцы… Недавно во двор приблудилась маленькая кошечка и собрала возле себя всех котов. Возможно, кому-то не понравился шум от разборок ее женихов, но не может же это стать поводом для убийства? Мы очень хотели бы проверить, каким ядом отравили наших кошечек, тельце для анализа оставили», — комментирует Эвелина Германовна.
Почему люди убивают?
Ситуацию прокомментировал член Ассоциации юристов России, юрист Арег Оганесян:
«Если человека, отравившего кошек, найдут, его, скорее всего, привлекут к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Спектр наказаний за убийство нескольких животных достаточно широкий: могут назначить как штраф от 100 до 300 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок от трех до пяти лет».
Психолог Надежда Сорочан рассказала о возможных психологических проблемах, которые толкают людей на убийство животных.
«Между убийством животного и убийством человека очень тонкая грань. Необходимо понимать, кто является виновником преступления — подросток или взрослый человек. Безусловно, речь идет о психологических искажениях. Они нередко формируются, в том числе, на основе просмотренного контента с элементами насилия, жестоких видеоигр, в которые играют представители любого возраста. Это все искажает моральные ценности человека», — объясняет психолог.
Также она объяснила, что огромное влияние на психику оказывает насилие в семье.
«Если ребенок растет в семье, где регулярно происходит физическое насилие или является свидетелем постоянных скандалов, то у него формируется понимание, что это норма. У ребенка падает самооценка и появляется желание выместить свою агрессию. Чаще всего, объектами вымещения злости становятся слабые и беззащитные животные», — говорит Надежда.