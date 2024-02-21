«Двор стал котобойней!» В Краснодаре разом убили десять приютившихся кошек

«Кошки были привиты и стерилизованы. Местные жители общими усилиями их лечили и кормили. Гибель животных стала настоящей трагедией для многих людей, которые вкладывали в них душу. Местная жительница Эвелина Германовна, несмотря на перенесенный инсульт, находила в себе силы постоянно ухаживать за кошками. Когда животных не стало, именно она их хоронила, а представляете, как это тяжело человеку после болезни? Мы подозреваем, что они погибли от сильнодействующего яда. У всех кошек были открыты глаза», — подчеркивает Светлана.