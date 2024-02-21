Французский суд заморозил право собственности на виллу Irina Maria

Le Mond сообщила, что в ходе предварительного расследования по делу об отмывании денег таможенники отдела финансовых уголовных расследований Национального суда по борьбе с организованной преступностью (Junalco, подразделение прокуратуры Парижа) обнаружили многочисленные доказательства того, что вилла на самом деле никогда не выходила из-под контроля «Газпром нефти», которая только «теоретически» передала право собственности в 2016 году Карапетяну.