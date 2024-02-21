В Петербурге задержали парней по подозрению в избиении людей на камеру

«Сотрудники УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга совместно с оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих молодых людей. Они подозреваются в причастности к избиениям граждан, видеозаписи которых были опубликованы в интернете», — говорится в сообщении.