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В Петербурге задержали парней по подозрению в избиении людей на камеру

В Петербурге задержали двоих молодых людей по подозрению в избиении людей.
Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Двоих молодых людей задержали в Петербурге по подозрению в избиении людей, соответствующие видео попали в интернет, сообщается на портале «МВД Медиа».

«Сотрудники УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга совместно с оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих молодых людей. Они подозреваются в причастности к избиениям граждан, видеозаписи которых были опубликованы в интернете», — говорится в сообщении.

На одном из роликов зафиксировано избиение мужчины в торговом центре.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали двоих подозреваемых — 18-летнего россиянина, учащегося автомеханического колледжа, и 21-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, проживающего в поселке Шушары», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк добавила, что молодые люди были доставлены в отдел полиции, после чего переданы в следственные органы. «В настоящее время оперативники ведут поиски остальных соучастников», — отметила она.