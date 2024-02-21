В Петербурге задержали парней по подозрению в избиении людей на камеру

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Двоих молодых людей задержали в Петербурге по подозрению в избиении людей, соответствующие видео попали в интернет, сообщается на портале «МВД Медиа».
«Сотрудники УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга совместно с оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих молодых людей. Они подозреваются в причастности к избиениям граждан, видеозаписи которых были опубликованы в интернете», — говорится в сообщении.
На одном из роликов зафиксировано избиение мужчины в торговом центре.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали двоих подозреваемых — 18-летнего россиянина, учащегося автомеханического колледжа, и 21-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, проживающего в поселке Шушары», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк добавила, что молодые люди были доставлены в отдел полиции, после чего переданы в следственные органы. «В настоящее время оперативники ведут поиски остальных соучастников», — отметила она.