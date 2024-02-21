3-летний ребёнок погиб при пожаре в Ленинском районе Новосибирска

Днём 21 февраля при пожаре в многоэтажке на улице Немировича-Данченко в Ленинском районе Новосибирска погиб малолетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, информация о возгорании на 7 этаже многоквартирного дома поступила в 13:35. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в течение 20 минут. В ходе тушения на балконе пострадавшей квартиры было найдёно тело 3-летнего мальчика.
Кроме того, на лестничной клетке 8 этажа пожарные обнаружили 15-летнюю девушку без сознания, она была госпитализирована с отравлением продуктами горения.
При помощи спасательных устройств сотрудники МЧС эвакуировали трёх человек из соседних квартир. Ещё 18 жителей дома успели эвкауироваться до прибытия пожарных.
В пресс-службе регионального Следкома сообщили о том, что по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребёнку возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
«Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии», — уточнили в пресс-службе СК.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске пожарные сняли ребёнка с крыши горящего дома.