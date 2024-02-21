3-летний ребёнок погиб при пожаре в Ленинском районе Новосибирска

По данным ведомства, информация о возгорании на 7 этаже многоквартирного дома поступила в 13:35. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в течение 20 минут. В ходе тушения на балконе пострадавшей квартиры было найдёно тело 3-летнего мальчика.