Семейная ссора закончилась смертью: В Молдове пьяная мачеха убила пасынка

В Молдове пьяная женщина зарезала пасынка. Трагедия произошла 20 февраля в селе Лопатна Оргеевского района. Молодой мужчина умер на больничной койке после того, как его ударила ножом его мачеха, пишет PulsMedia.MD.
Как стало известно, накануне 32-летний мужчина со своей 25-летней гражданской женой и их кумом собрались в лесополосу для работ на принадлежащем им участке. Мужчина вошел в дом своего отца, чтобы забрать лошадь и телегу. Через некоторое время он выбежал на улицу, держась за лопатку и зовя о помощи. Его одежда была в крови.
Мужчину госпитализировали, но через некоторое время он скончался на больничной койке. 52-летняя женщина в момент агрессии была сильно пьяна.
Выяснилось, что она ударила пасынка кухонным ножом в результате бытового конфликта.
Женщина признала вину и была задержана на 72 часа. Возбуждено уголовное дело.