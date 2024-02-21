Семейная ссора закончилась смертью: В Молдове пьяная мачеха убила пасынка

Как стало известно, накануне 32-летний мужчина со своей 25-летней гражданской женой и их кумом собрались в лесополосу для работ на принадлежащем им участке. Мужчина вошел в дом своего отца, чтобы забрать лошадь и телегу. Через некоторое время он выбежал на улицу, держась за лопатку и зовя о помощи. Его одежда была в крови.