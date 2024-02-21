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Семейная ссора закончилась смертью: В Молдове пьяная мачеха убила пасынка

Женщина признала вину и была задержана на 72 часа.
Источник: Комсомольская правда

В Молдове пьяная женщина зарезала пасынка. Трагедия произошла 20 февраля в селе Лопатна Оргеевского района. Молодой мужчина умер на больничной койке после того, как его ударила ножом его мачеха, пишет PulsMedia.MD.

Как стало известно, накануне 32-летний мужчина со своей 25-летней гражданской женой и их кумом собрались в лесополосу для работ на принадлежащем им участке. Мужчина вошел в дом своего отца, чтобы забрать лошадь и телегу. Через некоторое время он выбежал на улицу, держась за лопатку и зовя о помощи. Его одежда была в крови.

Мужчину госпитализировали, но через некоторое время он скончался на больничной койке. 52-летняя женщина в момент агрессии была сильно пьяна.

Выяснилось, что она ударила пасынка кухонным ножом в результате бытового конфликта.

Женщина признала вину и была задержана на 72 часа. Возбуждено уголовное дело.